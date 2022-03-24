В ДНР сообщили об освобождении более 100 населенных пунктов

По последним данным, военные ДНР освободили 102 населенных пункта. Среди них — Урожайное и Сладкое. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram.

«По состоянию на 24 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 102 населенных пункта, включая Сладкое, Урожайное и Золотую Ниву», — сказано в сообщении.

В штабе добавили, что в данный момент идут бои за Мариуполь, Новомихайловку, Марьинку, Новобахмутовку. Кром того, продолжается зачистка Верхнеторецкого.

В четверг, 24 марта, ВСУ обстреляли Донецк, они выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).