Подлодка «Самара» вернется в Тихоокеанский флот в 2023 году

Состав Тихоокеанского флота России пополнится атомной подводной лодкой проекта 971 «Самара» в 2023 году. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным источника, на подлодке установят крылатые ракеты типа «Калибр» вдобавок к уже имеющимся ракетам с ядерными боеголовками РК-55 «Гранат» и подводным ракетам. «Самару» в 2014 году перевезли в Северодвинск с Камчатки для прохождения планового ремонта, она не ходила в море с 2010-х годов. Министерство обороны уже согласовало график проведения ремонта, однако срок передачи судна может быть увеличен.

Также «Самара» получит новое радиоэлектронное оборудование, ряд новых механизмов и узлов.

Отмечается, что похожую на «Самару» подлодку «Братск» признали непригодной к восстановлению. Контракт на ее модернизацию был отозван с исполнения.

«Самара» и «Братск» — многоцелевые субмарины, задача которых — обнаружение и уничтожение вражеских подлодок и уничтожение авианесущих конструкций неприятеля. Они были построены в 1994 и 1989 годах соответственно.