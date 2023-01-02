Армия 02 января 2023, 23:58 Увеличение периода срочной службы в армии обсудят после спецоперации Депутат Картаполов: вопрос увеличения срока срочной службы требует обсуждения после СВО РИА «Новости»

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Вопрос перестройки Вооруженных сил РФ и увеличение периода срочной службы, нужно поднимать после окончания спецоперации. Таким мнением глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

«Первое, потому что у нас определен способ комплектования в Вооруженных силах РФ. Второе, мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию», — объяснил он.

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По словам депутата, сейчас не нужно иниицировать дискуссию по поводу срока срочной службы. Необходимо завершить все, что касается специальной военной операции, а потом начать «глубокую перестройку Вооруженных сил, исходя из геополитической конфигурации, в которой будет наша страна».

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Картаполов считает, что с вопросом увеличения периода срочной службы должен определиться Генеральный штаб ВС РФ. А потом узнать мнение общественности по этому вопросу.

Ранее Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва в стране. В рамках осеннего призыва в ряды армии прибыло 120 человек со всей России.