Армия 26 февраля 2024, 11:57 Уцелевшую американскую машину пехоты M2 Bradley отдали российским инженерам Российские инженеры изучат трофейную американскую БМП M2 Bradley из зоны СВО U.S. Department of Defense

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Российские военные вывезли из зоны проведения спецоперации поставленную Украине американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Инженеры изучат ее конструкцию и выставят на всеобщее обозрение, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Захваченную БМП заметили на железнодорожной станции. Ее закрепили на платформе для транспортировки. По информации канала, военные захватили M2 Bradley в зоне проведения СВО, вывезли и отправили специалистам на изучение. В будущем машину, возможно, выставят в парке «Патриот», где уже показали британский автомобиль Husky и другую трофейную технику.

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Первые 60 штук M2 Bradley отправили на Украину в начале 2023 года. Их доставили из штата Южная Каролина силами норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Украинская армия использовала эти БМП на Донецком направлении и за первые полгода потеряла наибольшую часть машин.