26 февраля 2024, 11:57
Уцелевшую американскую машину пехоты M2 Bradley отдали российским инженерам
Российские инженеры изучат трофейную американскую БМП M2 Bradley из зоны СВО
Российские военные вывезли из зоны проведения спецоперации поставленную Украине американскую боевую машину пехоты M2 Bradley. Инженеры изучат ее конструкцию и выставят на всеобщее обозрение, сообщил Telegram-канал «Военное дело».
Захваченную БМП заметили на железнодорожной станции. Ее закрепили на платформе для транспортировки. По информации канала, военные захватили M2 Bradley в зоне проведения СВО, вывезли и отправили специалистам на изучение. В будущем машину, возможно, выставят в парке «Патриот», где уже показали британский автомобиль Husky и другую трофейную технику.
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Первые 60 штук M2 Bradley отправили на Украину в начале 2023 года. Их доставили из штата Южная Каролина силами норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Украинская армия использовала эти БМП на Донецком направлении и за первые полгода потеряла наибольшую часть машин.
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