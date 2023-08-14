Армия 14 августа 2023, 11:59 Усовершенствованный БТР-82А создали в России ТАСС: бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой создали в России РИА «Новости»

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Новый усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А, у которого есть повышенная бронезащита, впервые презентовали на форуме «Армия-2023». Об этом сообщил ТАСС.

Производителем является «Военно-промышленная компания». Известно, что в восьмиколесном бронетранспортере могут разместиться 10 человек. У него есть двигатель с мощностью 330 лошадиных сил. БТР-82А может разогнаться до 80 километров в час.

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Разработчики создали для усовершенствованной модели пушку 2А72 30-миллиметрового калибра. Бронетранспортер сможет выдержать попадание бронебойных пуль Б-32.

«Бронетранспортер БТР-82А (усовершенствованный) с повышенной баллистической и противоминной защищенностью предназначен для использования в общевойсковых подразделениях Сухопутных войск», — заявили в компании.

Также он подойдет для специальных подразделений и подразделений морской пехоты ВМФ РФ. Его задача — транспортировать солдат и бороться с надводными, воздушными целями, защищать находящийся внутри машины боевой расчет.

Ранее на форуме «Армия-2023» замглавы Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев заявил, что крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Нахимов» вернутся на вооружение ВМФ РФ в 2024 году.