«Уралвагонзавод» показал новый боевой модуль

Специалисты провели испытания управляемого боевого модуля АУ-220М. Видео теста опубликовал «Уралвагонзавод» на своем YouTube-канале. Пушечно-пулеметный модуль предназначен для вооружения различных боевых машин.

Впервые АУ-220М показали на выставке вооружений в Индии, уточнило РИА «Новости». В концерне считают артиллерийскую установку одной из самых перспективных разработок.

Модуль вращается вокруг своей оси и стреляет на 14,5 километра вдаль. С максимальной скорострельностью машина делает 80 выстрелов в минуту.

В боезапас установки входит 80 унитарных боеприпасов калибра 57 миллиметров. Они бронебойные, управляемые и многофункциональные, оборудованы дистанционно-контактным взрывателем.

АУ-220М планируют оснащать боевые машины пехоты, корабли малого водоизмещения и катера.

В концерне «Уралвагонзавод» разрабатывают и новейший танк Т-90М «Прорыв». Недавно завершились его государственные испытания.