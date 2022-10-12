Минобороны России досрочно получило партию самых мощных в мире САУ «Малка» | 360°

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Минобороны России досрочно получило партию самых мощных в мире САУ «Малка»

«Уралтрансмаш» досрочно поставил партию САУ «Малка» Минобороны России

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«Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны России партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». Об этом сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода (УВЗ).

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«Основное предназначение САУ — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта» — говорится в сообщении на странице УВЗ во «ВКонтакте».

Представители концерна в комментарии ТАСС уточнили, что партию САУ калибра 203 миллиметра передали после ремонта и модернизации в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года.

Гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров отметил, что артиллерийские установки прошли полный цикл испытаний. После модернизации у САУ улучшили подвижность, маневренность и командную управляемость.

Также в сентябре «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», сообщил RT.

Минобороны РФ

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