Минобороны России досрочно получило партию самых мощных в мире САУ «Малка» | 360°

Армия 12 октября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минобороны России досрочно получило партию самых мощных в мире САУ «Малка» «Уралтрансмаш» досрочно поставил партию САУ «Малка» Минобороны России РИА Новости

Читать 360tv в

«Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны России партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». Об этом сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода (УВЗ).

Реклама

«Основное предназначение САУ — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта» — говорится в сообщении на странице УВЗ во «ВКонтакте».

Представители концерна в комментарии ТАСС уточнили, что партию САУ калибра 203 миллиметра передали после ремонта и модернизации в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года.

Гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров отметил, что артиллерийские установки прошли полный цикл испытаний. После модернизации у САУ улучшили подвижность, маневренность и командную управляемость.

Также в сентябре «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», сообщил RT.

0 0 0 0 0 0