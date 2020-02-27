Минобороны показало уникальные кадры работы спецназа

Минобороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало уникальные кадры работы спецназа в реальных условиях. При каких обстоятельствах были сделаны эти кадры, где и кем сообщено не было.

Ролик опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

Силы специальных операций (ССО) выполняют задачи особой важности за рубежом. В частности, в Сирии они уничтожают объекты террористических группировок. После нанесения авиаудара они проверяют его эффективность, и при необходимости самостоятельно уничтожают противника.

Бойцы ССО обеспечивали безопасность президента РФ Владимира Путина во время его визита на авиабазу Хмеймим в декабре 2017 года.