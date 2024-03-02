Армия 02 марта 2024, 03:36 Уникальную защиту от дронов ВСУ разработали в России Разработчик Дьяков: системы РЭБ модернизируют для успешных боев против ВСУ Unsplash

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Российские конструкторские бюро активно разрабатывают и внедряют уникальную систему по защите от украинских БПЛА в зоне спецоперации. Об этом Ura.ru рассказал заместитель генерального директора АО «Институт разработок и технологий» Виктор Дьяков.

«Из-за специфики ведения боя в зоне СВО нужны на вооружении мобильные системы РЭБ для использования с возможностью перемещения одним-двумя солдатами. Это сейчас бурно развивают на новых предприятиях страны», — сказал он.

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Также российские специалисты активно ведут работу по защите предприятий от атак дронов. По словам эксперта, оружие оборонительного типа успешно модернизировали, что доказала отраженная атака беспилотников в Дзержинске.

Беспилотник «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Archer, которую Вооруженные силы Украины получили от Швеции. На счету российских дронов также сгоревшие танки Leopard-2A6 и британские боевые машины Challenger-2.