Армия 26 мая 2023, 20:33 Уничтоживший морские дроны ВСУ корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь Минобороны: корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь после уничтожения дронов ВСУ

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Разведывательный корабль Черноморского флота Иван Хурс после выполнения задач по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в водах Турции вернулся в Севастополь для постоянного базирования. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что экипаж корабля выполнял задачи в водах исключительной экономической зоны Турции с конца апреля. Кроме обеспечения безопасности газопроводов, «Иван Хурс» также следил за ситуацией в акватории для обеспечения прохода сухогрузов в рамках зерновой сделки.

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В минувшую среду, 24 мая, во время очередного прохода российский корабль атаковали три морских беспилотных катера украинских сил. Когда они приблизились на опасное расстояние, экипаж уничтожил дроны из турельных пулеметных установок.

В министерстве отметили, что 26 мая — дата подвига брига «Меркурий», также входившего в Черноморский флот. В 1829 году под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского корабль одолел в неравном бою два турецких военных судна.

В память об этом событии на Константиновской батарее подняли реплику флага «Меркурия», приветствуя возвращение «Ивана Хурса». В Севастополе экипаж пополнит свои запасы и вернется к выполнению поставленных задач.