Уничтожить мир за 30 минут. Три российские подлодки включили в список самых мощных в мире

Журналисты составили список российских и американских подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут. Все перечисленные подлодки либо уже стоят на вооружении, либо скоро будет введены в эксплуатацию.

Рейтинг подлодок составил журнал National Interest. В число самых мощных субмарин журналисты включили российскую подлодку проекта 955 «Борей». Авторы назвали ее «самой тихой субмариной с баллистическими ракетами».

В список также попали подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М». По мнению авторов, российские судна могут поражать цели в районе Великих озер на расстоянии в две тысячи километров от восточного побережья США.

Самыми мощными американскими подлодками журналисты назвали субмарины типа «Огайо» и «Колумбия». Последние, правда, еще не созданы. Их строительство должно начаться в 2021 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2031-й.

«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — написали авторы.

Атомные подводные с ядерными боеголовками являются самым смертоносным оружием, которое когда-либо разрабатывалось человечеством, заключили американские журналисты.