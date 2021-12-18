Уничтожение цели беспилотником «Орион» впервые показали на видео

Ролик с уничтожением вертолетной цели российским беспилотником «Орион» опубликован на YouTube. Это первое подобное видео с этим летательным боевым аппаратом.

Подготовила и выпустила данный ролик студия сотрудника телеканала «Россия 1» Александра Рогаткина. События, согласно подписи, разворачиваются на некоем крымском полигоне. «Орион» сбивает вертолетный беспилотник противника управляемым ракетным снарядом с высоты четыре километра.

«Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и могут уничтожать вражеские дроны», — утверждают авторы.

До этого летчик-испытатель Анатолий Кнышов оценил преимущества российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». По его оценкам, «Охотник» превосходит по характеристикам все существующие типы беспилотников, которые есть у других стран. Его взлетная масса будет варьироваться от 10 до 20 тонн. «Охотник» — самый надежный и нужный для перспективы и обороны воздушного судна беспилотник, считает Кнышов.