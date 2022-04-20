Уничтожение пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ попало на видео

Министерство обороны РФ поделилось кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения вооруженных сил Украины. Цель была поражена с помощью высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Видео опубликовал в Теlеgrаm канал «Звезда».

Несмотря на то, что в ролике мало цвета, и съемка велась с неблизкого расстояния, кадры получились очень зрелищными. По информации оборонного ведомства, пункт управления мотопехотного подразделения располагался в здании промышленной застройки.

«Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — сообщили в Минобороны.

Ранее ведомство обнародовало видео, на котором показано, как работает база для ремонта боевой техники во время спецоперации на Украине.