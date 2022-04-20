Уничтожение пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ попало на видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ
Министерство обороны РФ поделилось кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения вооруженных сил Украины. Цель была поражена с помощью высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Видео опубликовал в Теlеgrаm канал «Звезда».
Несмотря на то, что в ролике мало цвета, и съемка велась с неблизкого расстояния, кадры получились очень зрелищными. По информации оборонного ведомства, пункт управления мотопехотного подразделения располагался в здании промышленной застройки.
«Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. Наведение высокоточного оружия и контроль точности нанесения удара осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — сообщили в Минобороны.
Ранее ведомство обнародовало видео, на котором показано, как работает база для ремонта боевой техники во время спецоперации на Украине.