Армия 11 июня 2023, 13:40 Уничтожение опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении показали на видео Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ ударными дронами

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Российские военные уничтожили с помощью ударного дрона опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Минобороны показало видео этого момента.

В ведомстве пояснили, что операторы БПЛА вскрыли позиции украинских боевиков.

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«По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом», — уточнили в ведомстве.

В результате удара огневую точку вместе с украинскими солдатами уничтожили.

На кадрах видно, как беспилотник подлетает к опорному украинскому пункту. Затем происходит взрыв.

Накануне российский «Град» выдержал удар украинских боевиков из американской HIMARS. Неся огромные потери во время контрнаступления, украинская армия начала активно вести обстрел высокоточные американскими снарядами по одиночным целям. Так боевики пытаются получить преимущество, применяя РСЗО на отдельных участках фронта.