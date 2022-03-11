Уничтожение опорного пункта украинских националистов с беспилотника попало на видео

Ударный беспилотник ВС РФ «Форпост» ликвидировал опорный пункт украинских националистов. Об этом сообщило Минобороны России и показало кадры этого момента.

«Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырех тысяч метров высокоточным боеприпасом», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

На кадрах — запись с прицела дрона, который летал над окраиной неназванного населенного пункта. В прицельной рамке дрона появилось отдельно стоящее здание, позже виден точный удар по строению, из дыры в крыше вылетели пыль и дым.

Беспилотные летательные аппараты России во время специальной операции осуществляют разведку и корректировку огня, а также стреляют по целям.