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    11 марта 2022, 09:52

    Уничтожение опорного пункта украинских националистов с беспилотника попало на видео

    Российский беспилотник «Форпост» уничтожил опорный пункт националистов Украины

    Александр Иванов

    Ударный беспилотник ВС РФ «Форпост» ликвидировал опорный пункт украинских националистов. Об этом сообщило Минобороны России и показало кадры этого момента.

    «Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырех тысяч метров высокоточным боеприпасом», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

    На кадрах — запись с прицела дрона, который летал над окраиной неназванного населенного пункта. В прицельной рамке дрона появилось отдельно стоящее здание, позже виден точный удар по строению, из дыры в крыше вылетели пыль и дым.

    Беспилотные летательные аппараты России во время специальной операции осуществляют разведку и корректировку огня, а также стреляют по целям.