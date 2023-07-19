Армия 19 июля 2023, 13:00 Уничтожение дрейфующей украинской мины недалеко от пролива Босфор показали на видео Минобороны: вертолет Ка-27 уничтожил в Черном море дрейфующую украинскую мину

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На юго-западе Черного моря обнаружили очередную дрейфующую украинскую мину. Российские военные уничтожили ее. Минобороны России показало, как вертолет Ка-27 провел операцию.

Сорвавшуюся и дрейфующую в Черном море мину украинской армии заметил экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов», который нес дежурство в 180 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

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Командир корабля приказал ее уничтожить. Для этого базирующийся на корабле вертолет Ка-27 поднялся в небо и открыл огонь из пулемета.

Другую неразорвавшуюся мину нашел в Босфоре ловец мидий, сообщил 18 июля телеканал TRT Haber. Он позвонил в полицию. Водолазы подняли снаряд на поверхность, а специалисты обезвредили.

Российские военные предупредили о дрейфовавших в северо-западной части Черного моря минах и угрозе, которую они несли судоходству, сообщил RT. К такой ситуации привел непрофессионализм украинских военных, которые хаотично заминировали морские пути.