Умер Юрий Кузнецов, командовавший десантным полком в Афганской войне

Генерал-майор Юрий Кузнецов умер в Благовещенске на 74-м году жизни. Правительство Амурской области назвало его последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке.

«Сегодня ночью на 74 году жизни от нас ушел Юрий Викторович Кузнецов. […] Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций», — написал в своем Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов.

Орлов рассказал, что Кузнецов в последние годы занимался общественной жизнью в Благовещенские и стал его почетным гражданином. Губернатор назвал Кузнецова честным, талантливым и великодушным человеком, память о котором останется в сердцах жителей региона.

Юрий Кузнецов родился 24 августа 1946 года на Дальнем Востоке. С 1980 года принимал участие в операции советских войск в Афганистане. Командовал парашютно-десантным полком. Позже Кузнецов получил звание Героя Советского Союза. С 1993 года по 2002 год генерал-майор руководил Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем имени К. К. Рокоссовского.