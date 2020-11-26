Умер главный гидронавт России Алексей Буриличев

В Москве в возрасте 62 лет скончался начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны вице-адмирал Алексей Буриличев. Перед смертью он попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Буриличева не стало вечером 25 ноября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в военно-медицинских кругах.

«Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус», — уточнил собеседник агентства.

Соболезнования родным и близким Буриличева выразил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко от лица «Клуба адмиралов».

Алексей Буриличев родился в Ленинграде в 1958 году. Учился в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе, которое окончил с отличием. Служил на атомных подлодках Северного флота и командовал одной из них. Получил звание Героя России.

Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ Буриличев возглавлял с октября 2005 года. Одно из самых засекреченных подразделений Минобороны занимается исследовательской работой на больших глубинах Мирового океана. Экипажи гидронавтов опускаются на подлодках на несколько километров под воду, чтобы решать там специфические задачи.