Улучшенную версию бронеавтомобиля «ВПК-Урал» покажут на форуме в Подмосковье

На форуме «Армия-2022» в Кубинке представят улучшенную версию бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Разработчики сделали его безопасней, отказавшись от рамы, сообщило РИА «Новости».

Специалисты создали модификацию «ВПК-Урал» с несущим бронированным корпусом, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. До этого использовали только стандартную раму с шасси. Теперь бронеавтомобиль весит 14,5 тонны.

«Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности», — объяснил источник.

В частности, уровень баллистической защиты повысили до третьего по STANAG-4569, а противоминной — до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. Ни в России, ни в других странах в этом классе нет бронеавтомобиля с таким же уровнем защищенности.

Кроме того, российские военные взяли на вооружение две новые винтовки — «Сталинград» и «Опустошитель». Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, в чем преимущество последней, и назвал ее разработчика гением.