Армия 03 мая 2023, 18:50 Укрепление безопасности Союзного государства стало ответом на шаги НАТО Замглавы МО Фомин: Меры обеспечения безопасности Союзного государства — ответ на шаги НАТО РИА «Новости»

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Дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии стали ответом на шаги со стороны НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин в рамках брифинга для военных атташе дружественных стран. Заявление опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Принятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки», — подчеркнули в ведомстве.

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Кроме этого, на брифинге Фомин дал оценку действиям США по размещению ядерных боеприпасов в Европе. Он также напомнил о подготовке НАТО к проведению ядерных миссий с участие ВВС стран, где нет ядерного оружия.

По словам генерал-полковника, Россия выдвинула требования о прекращении подобных действий, но США и НАТО отвергли их.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея договорились о создании специальной группы по вопросам ядерного планирования. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, эти планы ведут к росту угроз региональной безопасности, а значит, и глобальной стабильности.