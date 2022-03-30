Для того чтобы перевозить из западных регионов Украины иностранных наемников и националистов, украинские силы используют автобусы со знаками «Дети». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что режим украинского президента Владимира Зеленского использует синагоги в Умани для своих военных целей.

«20 марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что «это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества», — заявил Конашенков. Его процитировал телеканал «Звезда».

Он опроверг эти сообщения и сказал, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам Украины. В частности, это касается культовых сооружений и других мест общественного богослужения.