Армия 30 августа 2023, 08:59 Украинцам напомнили, что ВС России уже сбивали истребители F-16 CNN: истребители F-16 в руках ВСУ станут заманчивыми целями для ВС России РИА «Новости»

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Украинская армия потеряет полученные от Запада истребители F-16. Они станут для российских военных более заманчивой целью, чем комплексы ПВО, предупредили обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.

«Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot. Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель», — заявили они.

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Вооруженные силы России используют против американских истребителей ракеты класса «земля-воздух», а для ударов по аэродромам — крылатые ракеты. Журналисты напомнили, что они уже имели такой опыт — в 2018 году истребитель F-16 сбили в Сирии.

Потеря западного оружия скажется не только на обстановке на поле боя, но и в обществе, предупредил полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан. Украинцы разочаруются в своих властях.

Истребители F-16 начнут применять весной 2024 года, заявили в Минобороны Украины. По подсчетам специалистов, час полета обойдется армии в 27 тысяч долларов.