Армия 19 декабря 2023, 07:49 Украинскому новобранцу во время мобилизации запретили взять свою вставную челюсть The Economist: пожилому новобранцу ВСУ запретили поднять вставную челюсть Unsplash

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В украинских деревнях мобилизовали группу из 20 человек, в том числе пожилого мужчину. Ему запретили взять с собой даже вставную челюсть, сообщил The Economist.

Набор новобранцев провели стихийно. Жителей деревень не предупредили о призыве, не дали времени собраться и, по словам журналиста, буквально выгнали из дома воевать. Среди них оказался старик.

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«У одного пожилого новобранца даже не было возможности подобрать вставные зубы. Менее чем через неделю в окопах Донбасса на востоке Украины взвод из 20 человек сократился на шесть человек. Трое погибли в бою, трое тяжело ранены. Это одна из худших историй о вербовке, но она далеко не единичная», — сказал автор статьи.

На Украине, по его словам, произошло то, что юристы назвали «лотереей трудоустройства». Армейские начальники изо всех сил пытались восполнить погибших бойцов. Для этого они прибегали к самым отчаянным мерам, в том числе устраивали мобилизационные рейды в торговых центрах и спортивных залах. Таким образом удалось набрать бойцов 45-47 лет, которые, по словам высокопоставленного офицера, запыхались, дойдя до линии фронта.

Многих новобранцев из разных слоев населения после элементарной подготовки в Западной Европе брали в штурмовые подразделения. Их отправляли в самые горячие точки.

Украинских солдат возмутили бессмысленные и запоздалые приказы командования, а также нехватка боеприпасов и обмундирования. Командир бригады ВСУ в Авдеевке заявил, что когда закончатся снаряды, придется вооружить военных лопатами.