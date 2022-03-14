Названа причина, по которой выжил летчик подбитого украинской ракетой Су-25

Российский пилот сумел посадить подбитый украинской ракетой Су-25 на аэродроме базирования. Бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой в разговоре с NEWS.ru объяснил, что летчику удалось выжить благодаря конструкции самолета.

«По сути дела, это летающий танк. Там очень мощная броня кабины, и крупнокалиберный пулемет не прошивает эту броню, и эта кабина, она как капсула — спасает летчика не только при ведении огня по самолету, но и спасает при взрыве самолета, при попадании ракеты. Летчик защищен вот этой капсулой, и, соответственно, бронированное лобовое стекло кабины тоже защищает летчика. Для защиты летчика это один из самых надежных самолетов РФ», — рассказал Руцкой.