Армия 13 мая 2023, 18:13 Украинский генерал сделал неожиданное признание о российской армии Украинский генерал Кривонос сообщил о существенном преимуществе ВС России перед ВСУ Соцсети

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Преимущества российской армии перед ВСУ существенно осложнили возможности для контрнаступления украинских военных в зоне спецоперации. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сказал украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

«Украина имеет дело с сильной страной с мощной экономикой. На деле мы имеем дело с великой армией России. Тут вопрос не в подготовке бойцов, хотя и она высокая, а в численном превосходстве», — заявил он.

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Кривонос отметил, что Украина вряд ли добьется поставленных задач на фронте, сообщило радио Sputnik.

«Я хочу, чтобы у нас получилось контрнаступление, но нужно трезво смотреть на вещи. Положение ВСУ сильно осложнили задержки с поставками военной техники», — добавил генерал-майор.

Ранее издание Financial Time сообщило, что украинские чиновники не верят в успех контрнаступления ВСУ. По их мнению, в случае провала Запад откажется от финансовой и военной поддержки Украины.