Армия 05 апреля 2024, 11:44 Украинский броневик «Азовец» за 5 млн долларов признали бесполезным РИА «Новости»: трофейный украинский броневик «Азовец» оказался непригодным к бою РИА «Новости»

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Российские военные обнаружили в Донбассе украинский броневик «Азовец» стоимостью около пяти миллионов долларов. Они осмотрели машину и пришли к выводу, что из-за большого веса и отсутствия приборов наблюдения она была бы непригодной к ведению боя, сообщило РИА «Новости».

Машину в прямом смысле откопали на освобожденной территории в Донбассе. Местные жители показали военным место, где когда-то «похоронили» технику, и «Азовца» подняли на поверхность.

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Командир ремонтной роты бронетехники с позывным Десна заявил, что взятый за основу танк Т-64 массой 38 тонн передвигался со скоростью около 35 километров в час. Вес «Азовца» составил 50 тонн.

«Мы не видим здесь ни одного прибора наблюдения стандартного, таких как триплексы. Вместо триплексов — камеры от обычного домофона. Итог успешности: я бы назвал этот проект полным провалом. Деньги выкинуты впустую», — сказал военнослужащий.

Украинский завод АТЕК создал броневик «Азовец» в 2015 году для ведения боя в городских условиях в качестве аналога боевой машины поддержки танков. Стоимость машины оценили в пять миллионов долларов.

Вооруженные силы Украины использовали в боях под Артемовском другую модификацию танка Т-64. Ее прозвали «бронемутантом» из-за отсутствия башни, но наличия пулемета и динамической защиты.