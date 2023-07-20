Армия 20 июля 2023, 09:47 Украинские войска запланировали штурм Запорожской АЭС Председатель движения Рогов: ВСУ решили в конце июля форсировать Днепр и захватить ЗАЭС РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины запланировали операцию в Запорожской области. Они решили в конце июля попытаться форсировать Днепр и взять под контроль Запорожскую АЭС, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля», — сказал он.

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Украинское командование, объяснил Владимир Рогов, посчитало это время самым подходящим для перехода военных по обмелевшему Каховскому водохранилищу.

Глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута заявил, что после повреждения Каховской ГЭС в начале июня Каховское водохранилище фактически перестало существовать. Реки Днепр и Конка вернулись в свои берега, а в районе Васильевки остались только лужи.

Группу диверсантов остановили около Антоновского моста в Херсонской области. Вооруженные силы Украины пытались переправить бойцов на другую сторону Днепра, но их поразили с дрона «Упырь».