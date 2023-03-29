Армия 29 марта 2023, 09:06 Украинские войска под видом весенней посевной перебросили боеприпасы на Купянском направлении Офицер ЛНР Марочко: ВСУ используют сельхозмашины для перевозки боеприпасов под Купянском U.S. Department of Defense

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Подразделения Вооруженных сил Украины на Купянском направлении забрали у фермеров сельхозтехнику, чтобы под видом весенней посевной кампании перебросить боеприпасы. Об ухищрениях военных рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении под видом весенне-полевых работ украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов», — сказал он.

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Офицер заявил, что технику забрали у фермерских хозяйств. Он также рассказал, что южнее Купянска заметили дополнительные инженерные подразделения ВСУ. Их перебросили, чтобы достроить укрепрайоны и создать новые минные заграждения.

На Угледарском направлении, в Мариуполе и Волновахе в период их оккупации ВСУ использовали для переброски резервов машины скорой помощи. Под видом медиков возили бойцов и боекомплекты, а в случае поломки машины бросали прямо на дороге.