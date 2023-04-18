Армия 18 апреля 2023, 07:52 Украинские военные поломали танк Leopard во время боевой подготовки Польский офицер Павелка: ВСУ при подготовке столкнули танки Leopard и оторвали башню wallpaperflare

Читать 360tv в

Бойцы Вооруженных сил Украины во время обучения в Польше небрежно обошлись с немецкими танками Leopard. Их столкнули, повредили броню и сорвали башню. Об этом случае рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

«Украинские солдаты, тренировавшиеся на все еще польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга», — пожаловался он.

Реклама

Офицер заявил, что они направили танки навстречу, и те столкнулись. После этого один Leopard 2A4 наехал на другой, прошел по его броне и сшиб башню с погона. На корпусе пострадавшей машины остались следы от гусениц.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал в марте отправить на Украину 10 танков Leopard 2 вдобавок к четырем уже поставленным. Кроме того, страны наладят совместное производство снарядов калибра 125 миллиметров. Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин объявил, что меморандум подписали во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, но не уточнил сроки реализации проекта.