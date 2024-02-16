Армия 16 февраля 2024, 10:25 Украинские военные пять часов слушали похоронный марш из российского БТР Минобороны: экипажи звуковещательных станций включали бойцам ВСУ похоронный марш РИА «Новости»

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Группировка войск «Восток» применила на Южно-Донецком направлении бронетранспортер со звуковещательной станцией. Российские военные включали призывы сложить оружие, запись звуков гусеничной техники и похоронный марш, чтобы деморализовать противника. Об этом сообщило Минобороны.

Специальный агитационный бронетранспортер задействовали только ночью и утром, остальное время он стоял в укрытии. Экипаж проезжал на расстоянии от 600 метров до пяти километров от опорных пунктов Вооруженных сил Украины и проигрывал аудиозапись. Противника призывали сложить оружие, воспроизводили крики и звуки работающей военной техники.

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«На данном участке мы включали звук тяжелой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших», — сказал командир звуковещательной станции с позывным Дед.

По его словам, агитация принесла результат. На некоторых участках украинские военные сдавались в плен, не оказав серьезного сопротивления.

Российские бригады запускали на позиции ВСУ агитснаряды из реактивных систем «Ураган» и «Град». Они разбрасывали листовки.