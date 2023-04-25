Армия 25 апреля 2023, 06:52 Украинские военные обстреляли российских раненых в момент эвакуации РИА «Новости»: артиллеристы ВСУ открыли огонь по российским эвакуационным группам РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины стали специально дожидаться, когда российские военные и медики выйдут на поле боя за ранеными, и стрелять по ним. О такой тактике рассказал РИА «Новости» командир батальона шестого добровольческого отряда «Барс» с позывным Шам.

Российские бойцы, по его словам, изучили тактику противника. Артиллерийские подразделения ВСУ принялись наносить сначала первую серию ударов, затем выжидать около 15-20 минут, когда за ранеными придут фельдшеры, и снова бить в то же место.

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«Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они этого ждут», — сказал он.

Командир заявил, что военные по возможности подстраховываются. Например, отправляют забирать раненных военных, которые уже находятся на поле боя.

Ранее в МИД России прокомментировали заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что начались переговоры по обмену всех военнопленных с обеих сторон. Заместитель министра Сергей Рябков заявил, что страна примет все возможные усилия для возвращения бойцов.