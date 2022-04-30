Украинские власти организовали массовый вывоз продовольствия в Румынию в обмен на оружие

Украина ежедневно поставляет Румынии зерно, кукурузу, масляные культуры и сельско-хозяйственных животных в обмен на оружие. Это происходит вопреки нехватки продукции для собственного населения. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз <…> зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 миллионов тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы», — сообщил Мизинцев.

По его словам вывоз продовольствия с Украины происходит автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю.

Киев, как подчеркнул генерал, поставляет сельхозпродукци Бухаресту несмотря на нехватку ее для собственного населения для пропитания и ведения весенней посевной кампании.

В ходе брифинга в субботу, 30 апреля, генерал также сообщил о готовящейся Киевом провокации для обвинения российских военнослужащих в преступлениях против мирных жителей. Российской стороной достоверно установлено, что «эту чудовищную кровавую акцию» неонацисты планируют осуществить в ближайшее время, отметили в Министерстве обороны РФ.