Армия 30 января 2024, 09:17 Украинские танкисты под Клещеевкой саботировали приказ из-за плохого отношения командования Офицер Марочко: танкисты ВСУ под Клещеевкой саботировали приказ о наступлении

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки отказались исполнять приказ командования. Они потребовали изменить отношение к рядовым и перечислить положенные доплаты к довольствию, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Бойцам 17-й танковой бригады приказали отправиться в район сосредоточения, чтобы участвовать в наступлении вблизи села Клещеевка. Однако танкисты, по информации Андрея Марочко, устроили саботаж. Они отказались сражаться.

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Офицер сообщил, что украинские солдаты пожаловались на «скотское» отношение командиров на местах и задержку доплат к довольствию. Андрей Марочко не уточнил, задействовали ли ВСУ заградотряды, как делали в Херсонской области и на Артемовском направлении.

Российские войска освободили Клещеевку в начале 2023 года. Бои вели с участием авиации, ракетных войск и штурмовиков-добровольцев. Для контроля над обстановкой привлекли мотострелковые части. Они обеспечили огневые заслоны для движения пехоты противника.