Важное 05 февраля 2023, 18:09 Украинские спецслужбы начали готовить провокацию против ВС РФ в Краматорске Минобороны: киевский режим готовит провокацию против ВС РФ в Краматорске РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы собираются в ближайшее время провернуть масштабную провокацию в Краматорске для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений». Об этом заявили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Обращение появилось в Telegram-канале Минобороны.

По данным штаба, киевский режим планирует подорвать здания местного наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы на улице Алексея Тихого, чтобы потом обвинить России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам.

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Персонал медучреждений уже эвакуировали. Всех сотрудников до особых указаний перевели на удаленный формат работы. В Краматорск тем временем уже прибыли журналисты западных СМИ в сопровождении сотрудников СБУ. Их поселили в гостинице «Сапфир» на Врачебной улице, отметили в Минобороны.

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«В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное „злодеяние“ российских войск», — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что украинские власти на фоне неудач своей армии идут на такие провокации, чтобы давить на западные страны ради расширения поставок вооружения и военной техники. После провокации в Краматорске и освещения этого в западных СМИ киевский режим начнет требовать ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок ВСУ дальнобойных ракет для ударов по территории России, заключили в Минобороны.