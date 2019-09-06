Иран испытал новую ракету Подробнее

Поэтому такое предложение украинцев звучит абсурдно.

«Это просто свидетельство о том, что данный конкретный депутат не компетентен в сфере ракетного оружия», — заявил Сивков.

По его словам, в современных условиях космическая ракета не может быть «угрожателем» России. Ракета должна обладать высокой точностью попадания, чтобы предоставлять собой угрозу. Для этого нужно иметь соответствующую систему наведения и управления этой ракетой. А на Украине сейчас нет возможности создать подобную систему.

Кроме того, космическая ракета с неядерной боеголовкой не напугает Россию из-за того, что на подготовку к старту тратится большое количество времени.

«Современные баллистические ракеты имеют очень короткое время подготовки к старту, для того чтобы обеспечить своевременное реагирование на возникновение разных угроз», — добавил Сивков.

Ранее украинский депутат от партии «Свобода» Юрий Сиротюк предложил использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России. Пока что у Украины нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не летают на большие расстояния. В связи с этим он призвал установить на космическую ракету неядерную боеголовку — с камушками, динамитом.