Украинские радикалы расстреляли искавших еду и воду жителей Харькова

Украинские радикалы во дворе дома расстреляли жителей Харькова, которые вышли из-подвалов на поиски воды и еды, Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что украинские радикалы в Харькове совершили вопиющий случай массового истребления мирных жителей, который поражает своей жестокостью

«Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения, харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы „вольность“ они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома», — отметил он во время брифинга.

23 марта Мизинцев заявлял, что Украина не стала согласовывать гуманитарные коридоры, которые российская сторона открыла в направлении РФ. При этом они заявили четыре дополнительных маршрута в направлении Запорожья. Несмотря на отказ властей Украины согласовывать предложенные Россией коридоры, ВС РФ соблюдала режим тишины как на этих маршрутах, так и на тех, что заявил Киев.