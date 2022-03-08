Украинские пограничники при эвакуации требовали от людей взятки до 700 тысяч рублей

Украинские пограничники вымогали деньги у людей при эвакуации, требуя от них за беспрепятственное пересечение границы взятки в размере вплоть до пяти тысяч долларов (около 697 тысяч рублей). Об этом рассказали в Минобороны РФ, передал ТАСС.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что мужчин в возрасте от 18 до 60 лет отказываются пропускать на территорию Польши, если нет разрешения от украинского военкомата. Но за взятку в полмиллиона рублей коррумпированные пограничники разрешат беспрепятственно пересечь границу, рассказал генерал-полковник.

Мизинцев также рассказал о многочисленных случаях мародерства, грабежей и насилия в отношении беженцев и иностранцев на Украине со стороны местного криминалитета. От людей, желающих бежать с Украины в приграничные страны, за проход на территорию соседнего государства требуют до 1,5 тысячи долларов (порядка 209 тысяч рублей).

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинские силовики препятствуют эвакуации жителей по гуманитарным коридорам. Об этом написала газета «Известия».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что украинские власти срывают договоренности по гумкоридорам, потому что не в состоянии контролировать националистов, передало РИА ФАН.