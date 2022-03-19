Украинские националисты подготовили теракты во Львове против посольств западных стран

Боевики украинского национального батальона «Азов»* готовят во Львове серию терактов, направленных против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, эту информацию предоставил сдавшийся в плен сотрудник главного управления СБУ.

Конашенков отметил, что офицер принимал непосредственное участие в организации и подготовке диверсионно-террористических актов в освобожденных от националистов районах.

«Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса», — добавил представитель Минобороны.

Генерал-майор отметил, что украинский военный рассказал о готовящейся серии терактов во Львове боевиками националистического батальона «Азов»*. Атаки направлены на сотрудников дипломатических миссий США и других стран Запада.

По словам представителя Минобороны, власти Киева знают о планах националистов, но ничего не предпринимают. Они планируют выдать предстоящие нападения за атаку российских вооруженных сил. Главная цель провокации — добиться от НАТО дополнительного вооружения и ввести бесполетную зону над Украиной.



*«Азов» — запрещенная в России вооруженная организация.