Группа из женщин, детей, стариков и тяжелобольных людей не может выбраться из Николо-Васильевского монастыря неподалеку от Волновахи. Единственная дорога из обители регулярно простреливается украинскими националистами. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он пояснил, что внутри монастыря остаются 450 мирных жителей.

«Дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые», — перечислил Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что к ним также невозможно привести гуманитарную помощь, передать продукты питания и предметы первой необходимости.

«Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые», — подчеркнул он.

Главный врач больницы Волновахи Виктор Саратов рассказал, что украинские военные перед началом обстрела здания из тяжелого вооружения прошлись по этажам с автоматами и открывали огонь во всех помещениях. Медик добавил, что после военные поинтересовались, остались ли выжившие.

После этого случая больницу обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», которую спрятали за местным храмом. Огонь уничтожил 10 боксов с медицинским транспортом и повредил дизельный генератор, дававший свет для отделения хирургии.