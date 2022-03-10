Украинские националисты начали сковывать сослуживцев цепями в страхе их бегства

В Донецкой народной республике заявили, что националисты при отступлении пристегивают цепями сослуживцев, чтобы те не сложили оружие и не перешли на сторону сил ДНР. Об этом пишут РИА «Новости».

«В Новотроицком боевик был пристегнут к столбу металлической цепью», — сказано в сообщении.

По данным Народной милиции ДНР на 10 марта, военнослужащие республики продолжают освобождать Мариуполь от украинских националистов. Подразделения ВС России и ДНР развивают наступление вдоль административной границы с Запорожской областью, «отсекая пути отхода националистических подразделений». За сутки военнослужащие ДНР захватили две бронированные машины и одну БМП, а также склад с оружием и боеприпасами. Добровольно сложили оружие 10 военнослужащих ВСУ. Их жизням ничто не угрожает.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе сейчас находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Он также отметил, что украинские националистические батальоны не смогут уйти из города — им придется сдаться или умереть.