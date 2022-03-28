Украинские боевики обстреляли мирных жителей из минометов

Украинские боевики обстреляли из минометов места массового скопления мирных жителей в пригороде Харькова. В результате трое погибли, еще несколько человек пострадали, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ранения получили 10 мирных жителей. Огонь по ним открывали, когда люди стояли в очередях у магазинов и банкоматов, приходили за продовольствием и водой.

По данным Минобороны, украинская сторона препятствовала эвакуации людей на сумском и запорожском направлениях. По мирным жителям ВСУ вели огонь из стрелкового оружия и минометов.

Спасенные в Мариуполе жители рассказали, что националисты забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых скрывались женщины и дети.

В городских подвалах обнаружили тела мирных жителей со следами зверских пыток. На них вырезали неонацистские символы и свастику.