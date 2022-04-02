Украинские боевики и МККК сорвали эвакуацию жителей Мариуполя.

Российские военные организовали гуманитарный коридор для вывоза жителей Мариуполя в Запорожье с промежуточной остановкой в Бердянске, но в результате плохой подготовки представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) эвакуация сорвалась. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что из Запорожья для эвакуации жителей Мариуполя 1 апреля выехали 10 автобусов в сопровождении представителей МККК со значительным отставанием графика. При этом по дороге сотрудники организации останавливали свои автомобили, отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а потом снова возвращались.

«В результате неорганизованных действий колонна не смогла прибыть в Мариуполь, к исходу 1 апреля, а дошла только до промежуточного пункта. На следующий день вторая часть гуманитарной колонны из 15 автобусов с большим опозданием выехала из Запорожья, но не доехала даже до Бердянска», — рассказал Мизинцев.

Генерал-полковник назвал действие МККК деструктивными и недопустимыми при эвакуации беженцев.

«Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан», — добавил представитель Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что единственным оправданием для сотрудников МККК стало то, что украинские боевики вели стрельбу по всем направлениям, в том числе по гуманитарному коридору.

Он напомнил, что гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье согласовали по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину.