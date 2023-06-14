Армия 14 июня 2023, 09:17 Украинская бригада из-за конфликта обстреляла позиции своих же новобранцев Офицер Марочко: ВСУ из-за недовольства ротацией ударили минометами по сослуживцам Официальный сайт президента Украины

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Конфликт в Вооруженных силах Украины из-за ротации на Краснолиманском направлении окончился «дружественным огнем». Бригада обстреляла из минометов позиции своих же новоприбывших сослуживцев, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Серебрянского лесничества с позиций 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям», — сказал он.

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Источники рассказали Марочко, что военные стреляли по новобранцам из орудий калибра 120 миллиметров. По его словам, «дружественный огонь» спровоцировал конфликт из-за ротации. В чем именно заключались разногласия, он не уточнил.

Украинские войска на Херсонском направлении начали подготовку к провокации. Они закупили через подставные фирмы около 700 комплектов формы силовиков России, чтобы срежиссировать видео или устроить теракт.