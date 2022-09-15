Украинская армия потеряла за прошедшие сутки до 500 солдат | 360°

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Украинская армия потеряла за прошедшие сутки до 500 солдат

Минобороны России сообщило об уничтожении 500 украинских бойцов за последние сутки

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Украинская армия за последние сутки потеряла около 500 солдат. Такое заявление во время брифинга сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что за последние сутки бойцы ВСУ понесли потери из-за массированных огневых ударов по 24-й и 28-й механизированным бригадам, а также 46-й аэромобильной бригаде. Кроме того, армия Украины потеряла более 40 единиц военной техники.

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Конашенков также добавил, что российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников и две баллистические ракеты «Точка-У», а также 30 снарядов «HIMARS» и «Ольха». В общей сложности российские солдаты уничтожили пять складов вооружения и боеприпасов, резюмировал представитель оборонного ведомства.

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«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики», — отчитался он.

Кроме того, он сообщил общее количество уничтоженной техники бойцов украинской армии. По его данным, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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