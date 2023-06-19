Армия 19 июня 2023, 14:27 Украине не довезли оружия на 800 млн долларов NYT: Украина заплатила 800 млн долларов за оружие, которое не поставили РИА «Новости»

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Контракты с поставщиками оружия на 800 миллионов долларов, которые киевский режим заключил в 2022 году, не исполнили полностью или только частично. Об этом The New York Times рассказали источники.

«Часть широко разрекламированного оружия, подаренного союзниками, была настолько ветхой, что ее считали годной только для того, чтобы разобрать на запчасти», — сказали они.

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Западные страны не всегда поставляли современное вооружение, в некоторых случаях приходили устаревшие образцы из запасов, требовавшие капремонта. По информации издания, около 30% украинского арсенала постоянно находится в неисправности.

Журналисты пообщались с чиновниками, проанализировали документы украинского правительства и выяснили, что некоторые заключенные в феврале 2022 года и оплаченные авансом договоры на поставки оружия до сих пор не исполнили — не отправили его или передали только часть партий. Некоторые подрядчики вернули предоплату, другие постарались привезти обещанный товар.

Украину на июльском саммите в Вильнюсе приблизят к членству в НАТО и пообещают долгосрочную военную помощь, сообщил генсек Йенс Столтенберг. Он объявил, что альянс выступит против мирных переговоров на условиях России.