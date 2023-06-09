Армия 09 июня 2023, 13:51 Украина в первые же дни предполагаемого контрнаступления потеряла много техники Bloomberg: армия Украины при наступлении потеряла значительное количество техники Ministry of Defense of Ukraine

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Чиновники в Европе узнали, что Украина потеряла в последние дни большое количество военной техники. Однако они не выяснили, перешел киевский режим к полномасштабному наступлению или потратил силы на разведку боем, сообщило агентство Bloomberg.

На фотографиях из зоны проведения спецоперация появилось больше западной техники. Украинская армия уже потеряла часть танков Leopard и боевых машин Bradley, поставленных для контрнаступления. Их уничтожение показали Минобороны России и российские военкоры, а западные журналисты подтвердили подлинность снимков.

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Украина сформировала для контрнаступления около девяти штурмовых бригад, а правительства США и Европы выделили десятки миллиардов долларов на вооружение и обучение ее офицеров.

Европейский чиновник на условиях анонимности сказал агентству, что на Западе так и не поняли — атаками на юге киевский режим пошел в контрнаступление или попытался выявить слабые места в обороне России.

«На этой неделе украинские силы добились некоторого продвижения на юге, но потери техники также были значительными», — признал он.

Командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении рассказал, как его бойцы при помощи противотанкового ракетного комплекса уничтожили две бронемашины пехоты Bradley.