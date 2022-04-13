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    13 апреля 2022, 21:41

    Украина создаст три новых нацбата из уголовников — Минобороны РФ

    Валерия Шафирко

    В Харькове Киевский режим завершает формирование трех новых нацбатов из уголовников. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов, укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — привело РИА «Новости» слова генерала.