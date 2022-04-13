В Харькове Киевский режим завершает формирование трех новых нацбатов из уголовников. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов, укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — привело РИА «Новости» слова генерала.