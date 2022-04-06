Украина сорвала обмен пленными с Россией

Украинская сторона без объяснения причин сорвала обмен пленными с Россией, который планировали на сегодня. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передало РИА «Новости».

Украинские власти в очередной раз сорвали запланированный на среду обмен военнопленными, хотя все условия были заранее согласованы. Киевский режим продолжает демонстрировать откровенное безразличие к судьбам своих сограждан, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Список из 251 украинских военнослужащих, заявленных к обмену, в течение суток уточнялся неоднократно. Количество несколько раз сокращалось. На последнем этапе к обмену согласовали только 38 военнослужащих, но утром Украина без объяснения причин отвергла и этот список. При этом Россия подготовилась к обмену в полном объеме.

«Но они, граждане Украины, сегодня не смогут оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть», — констатировал Мизинцев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова накануне сообщила, что Россия и Украины провели обмен пленными в формате 86 на 86 человек. Однако в сорвался обмен четырех сотрудников Росатома, которые остаются на Украине.