Началу российской спецоперации в Донбассе предшествовал гуманитарный кризис, продолжавшийся восемь лет, за которые войска Украины уничтожили почти 20% инфраструктуры ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава НЦУО РФ Михаил Мизинцев, написало РИА «Новости».

Применением тяжелых видов вооружений украинские силовики полностью уничтожили 19,5% инфраструктуры народных республик Донбасса, доложил Мизинцев. До 37% инфраструктуры разрушено со значительными повреждениями, добавил он.

«В результате практически ежедневых обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов разрушено 4115 и повреждено 55 310 объектов инфраструктуры, включая жилые дома, образовательные учреждения, больницы и многие другие социально значимые объекты», — доложил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Количество погибших в Донбассе с 2014 года превысило 14,5 тысячи человек. Жертвами нарушений прав человека за восемь лет стали более 6,5 миллиона жителей, сообщил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что отслеживают заявления западных стран о планах поставок оружия Украине и в случае реализации не оставят это без внимания.