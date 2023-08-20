20 августа 2023, 00:51
Украина признала потерю самолетов на взлете
Командующий ВСУ Олещук: наши самолеты поражают сразу при взлете с аэродрома
Украинские самолеты обстреливаются сразу при взлете с аэродрома. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире украинского телеканала «Рада».
«Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают. Как с земли, так и с воздуха», — пожаловался военный.
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По словам командующего, каждый украинский пилот во время полета находится под прицелом пяти-девяти российских самолетов.
Превосходство России в воздухе называют одной из причин провала контрнаступления ВСУ. В начале августа журнал Military Watch написал, что российские истребители Су-35 продемонстрировали высокую эффективность в ходе боевых действий на Украине.
А представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал многоцелевой истребитель Су-35 основной угрозой для ВСУ в воздухе.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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