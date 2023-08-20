Армия 20 августа 2023, 00:51 Украина признала потерю самолетов на взлете Командующий ВСУ Олещук: наши самолеты поражают сразу при взлете с аэродрома РИА «Новости»

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Украинские самолеты обстреливаются сразу при взлете с аэродрома. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире украинского телеканала «Рада».

«Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают. Как с земли, так и с воздуха», — пожаловался военный.

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По словам командующего, каждый украинский пилот во время полета находится под прицелом пяти-девяти российских самолетов.

Превосходство России в воздухе называют одной из причин провала контрнаступления ВСУ. В начале августа журнал Military Watch написал, что российские истребители Су-35 продемонстрировали высокую эффективность в ходе боевых действий на Украине.

А представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал многоцелевой истребитель Су-35 основной угрозой для ВСУ в воздухе.